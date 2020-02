Stiri pe aceeasi tema

- Parteneriatele public-private pentru Autostrada Comarnic – Brasov si pentru tronsonul Targu Mures – Iasi al autostrazii Unirii vor fi anulate, astazi, printr-o ordonanța de urgența. In urma discuțiilor cu parlamentarii PNL, Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat ca Guvernul va anula, in…

- ​Aplicația de ridesharing Yango a primit un aviz tehnic valabil doi ani de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru funcționarea ca platforma digitala de intermediere a transportului alternativ.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca autostrada Sibiu - Pitesti se va realiza si ca va fi transmis un raspuns Comisiei Europene cu privire la clarificarile solicitate. El a acuzat fosta guvernare si pe Razvan Cuc ca nu au raspuns solicitarilor oficialilor europeni. Lucian Bode l-a acuzat…

- Finanțarea autostrazii Sibiu-Pitești din fonduri europene nu este in pericol, susține ministrul transporturilor, Lucian Bode, in replica fața de afirmațiile predecesorului sau, Razvan Cuc. Comisia Europeana ar fi cerut autoritaților romane doar clarificari cu privire la impactul pe mediu al proiectului,…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, a declarat marți ca infrastructura din Romania ar putea fi pusa la punct in termen de 10 ani cu investiții totale in valoare de 40 de miliarde de euro. „Eu spun ca noi am avea nevoie de aproximativ 40 miliarde de euro ca sa ne…

- Managementul companiei TAROM a semnat contractul de leasing pentru achizitia unui numar de noua avioane noi tip ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale, interne si externe, si vor inlocui ATR-urile pe care compania le are in prezent in flota, a anuntat vineri Ministerul…

- CNAIR va inaugura, luni, 21,1 kilometri din lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, portiunea dintre Ilia si Holdea, a anuntat ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Incepand de astazi, in Romania, sunt dati in operare 857,5 kilometri de autostrada si drum national in…

- Olivian Vadan, fostul redactor-șef al cotidianului Magazin Salajean a fost numit, incepand de miercuri, intr-o funcție importanta in Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor. Mai precis, Olivian Vadan este, incepand din 20 noiembrie, secretar personal cu atribuții in sfera de comunicare…