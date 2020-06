Autostrada Sebes - Turda, cu cele doua loturi, este in grafic si, alaturi de Iernut - Chetani, Biharia - Bors si varianta de ocolire Bacau, ar trebui sa fie data in exploatare la sfarsitul anului, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode.



"Si in acest an imi doresc sa reusim sa dam in trafic kilometrii de autostrada angajati de dumneavoastra. Stiti foarte bine ca Sebes - Turda, cu cele doua loturi, este in grafic din punctul meu de vedere. Sper ca si din punctul dumneavoastra de vedere! De asemenea, Iernut - Chetani, Biharia - Bors,…