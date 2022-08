Stiri pe aceeasi tema

- ”Șefia BSIJ, scoasa la vanzare” dezvaluiam pe 14 iunie! Atunci cand il avertizam pe ministrul de Interne ”ca se știe” ca l-a avertizat pe ”consateanul” salajean ajuns inspector general al Jandarmeriei Romane cu privire la ancheta procurorilor militari cu privire la ”protocoalele” in natura primite de…

- Canada a anuntat marti ridicarea obligatiei de vaccinare impotriva COVID-19 pentru calatoriile interne si pentru a parasi teritoriul tarii, cu avionul sau cu trenul, precum si pentru functionarii sai federali, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primul lot de 10 autospeciale cu o capacitate de 10.000 litri, destinate operațiunilor de stingere a incendiilor, a intrat azi in dotarea IGSU. Mașinile de pompieri fac parte dintr-un total de 200 care vor fi cumparate in cadrul Proiectului Viziune 2020, a spus ministrul de Interne, Lucian Bode. El…

- Muncitori asiatici din Cluj, acuzați ca mananca pisicile oamenilor. Marcel Vela: „Sunt practici primitive și barbare” Muncitori asiatici din Cluj, acuzați ca mananca pisicile oamenilor. Marcel Vela: „Sunt practici primitive și barbare” Dupa ce muncitorii asiatici din Cluj au fost acuzați ca mananca…

- Dupa o ancheta anevoioasa, care a durat jumatate de an, procurorii DIICOT și cei de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București au descoperit, ieri, un amanunt incredibil in cazul sponsorului al-Qaida care a dezvaluit unui reporter SPYNEWS ca revine in țara cu acte false, emise de șpagari din…

- Ce pensie are Helmuth Duckadam de la stat pentru performanțele reușite ca sportiv. Helmuth Duckadam a reușit sa faca istorie in lumea fotbalului. El era supranumit „Eroul de la Sevilla”, iar la momentul actual este un fost portar retras din activitate. Unul dintre cele mai importante momente din cariera…

- Guvernul a aprobat suplimentarea posturilor din cadrul Ministerului de Interne cu 7.880. Cele mai multe, peste 5.600, sunt in cadrul Poliției, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Acesta a subliniat insa ca nu vor fi facute de 7.880 de angajari.