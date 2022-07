Bode anunță momentul când ar putea intra România în spațiul Schengen Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca in luna septembrie a acestui an va avea loc un control voluntar privind condițiile tehnice de intrare a Romaniei in spațiul Schengen. Ulterior, la Consiliul JAI din octombrie, Romania va solicita direct aderarea, iar speranța este ca pana la finalul anului 2022 sa fie oficializata aceasta decizie. ”Suntem in etapa in care așteptam realizarea unei evaluari voluntare, lucru pe care il vom solicita cu ocazia primei reuniuni. In luna septembrie ne propunem sa realizam, impreuna cu experții din statele membre aceasta evaluare voluntara, astfel incat la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

