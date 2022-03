Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de Imigrari din Romania au inceput sa elibereze primele permise de protecție temporara pentru persoanele refugiate din Ucraina.Documentele sunt eliberate la cerere, pe loc și sunt valabile un an. Cu ajutorul acestor documente, ucrainenii vor putea sa iși gaseasca legal un loc de munca și…

- Sa publici conținut de calitate in online este un instrument eficient și de recomandat prin care poți sa creezi autoritate și notorietatea pentru branduri, indiferent de domeniul din care acestea fac parte. Agenții de digital și clienți trebuie sa știe ca este important ca aceste campanii de conținut…

- ”Am incheiat sedinta de Guvern in cadrul careia au fost aprobate unele acte normative, iar unul dintre acestea se refera la ceea ce am promis, pentru ceea ce inseamna protejarea cetatenilor, a locurilor de munca, a economiei, masurile de protectie pentru ceea ce inseamna cresterea preturilor la energie…

- Comitetul Olimpic Internațional a schimbat protocolul sanitar pentru Jocurile Olimpice de Iarna 2022 de la Beijing (4-20 februarie), Sportivii medaliați vor putea renunța la maștile de protecție pe podium. Astfel, potrivit noilor prevederi, medaliații competiției de Beijing vor avea dreptul sa-și scoata…

- Uniunea Salvati Romania a anuntat, vineri, ca senatorul Cristian Viasu a incetat din viata, in urma unei lungi suferinte. Cristian Viasu a fost membru in Comisia pentru munca, familie si protectie sociala, precum si in Comisia pentru cultura si media. "Anuntam cu tristete ca senatorul USR de Salaj Cosmin-Cristian…

- „Adoptam o OUG pentru acordarea șomajului tehnic și reglementarea de noi de masuri de protecție sociala pentru angajați, astfel incat sa asiguram pastrarea locurilor de munca și susținerea unor sectoare economice. Aceasta masura se introduce in contextul interzicerii și suspendarii activitaților economice…

- Richard Leakey, paleoantropolog kenyan de reputatie mondiala si om politic, a incetat din viata duminica, la varsta de 77 de ani, a anuntat presedintia kenyana. Munca lui de cercetare a contribuit la recunoașterea Africii drept locul de naștere al omenirii.