Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, marti, ca nu isi doreste o functie in PNL, iar un Congres statutar reprezinta momentul pentru a se discuta "institutional" ce trebuie facut cu partidul, pana atunci liberalii avand nevoie "stringent" de performanta in actul de guvernare.



"Nu am nicio functie in PNL si nici nu-mi doresc o functie in PNL, ca sa fie lucrurile acestea foarte clare si ferme. In privinta dezbaterilor, bun, PNL este un partid viu, dinamic, pana la un punct acest lucru este firesc. Cele exprimate de colegii mei au reprezentat puncte de vedere din interior…