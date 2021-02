Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit autoritatilor, peste 6.000 de oameni au participat la a cincea noapte de proteste care a avut loc la Barcelona. In total, noua persoane au fost arestate in Catalonia, inclusiv trei minori. Totodata, alti noua oameni au fost raniti in timpul ciocnirilor violente cu fortele de ordine, iar doi…

- Declaratiile liderului PSD vin pe fondul tensiunilor existente in zona, unde unii mineri s-au blocat in subteran ca forma de protest fata de faptul ca nu si-au primit la timp drepturile salariale aferente lunii ianuarie. Ambasadorul George Maior, chemat acasa de președintele Iohannis „Este…

- Astfel, se va ajunge la 110.000 de angajați din invațamant vaccinați din cei 200.000 care și-au exprimat dorința de a primi vaccinul, a precizat ministrul. Ambasadorul George Maior, chemat acasa de președintele Iohannis „Nu se remarca un județ in care sa existe o reticența deosebita sau un…

- Emil Boc este „victima propriului succes” având în vedere la Cluj se testeaza mult, dar acest lucru nu este luat în calculul incidenței. Având în vedere ca se testeaza mult, și cazurile de COVID-19 sunt multe…

- Emil Boc, 54 de ani, primarul Clujului, a rabufnit din nou la adresa modului in care se calculeaza incidenta cazurilor de coronavirus, una care ține municipiul Cluj-Napoca in scenariul roșu, cu restaurantele, cafenelele ori instituțiile de cultura inchise. „E evident ca daca ai mai multe teste și procentul…

- FOTO VIDEO| CONTROALE ale polițiștilor din Alba Iulia in zonele aglomerate din oraș. Aproape 100 de oameni ai legii au participat Polițiștii din Alba Iulia au demarat, in cursul dimineții de 7 februarie 2021, o acțiune pentru verificarea modului in care sunt respectate normele pentru prevenirea raspandirii…

- De luni pana vineri, intre orele 08.30 și 21.30, timișorenii amendați de Poliția Locala iși pot plati cu cardul valoarea sancțiunilor la sediului instituției de pe strada Avram Imbroane, numarul 54. De menționat ca masura intrata de azi in vigoare este valabila doar pentru carduri, la sediul poliției…

- Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara, a dezvaluit faptul ca joi a discutat la telefon cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. Edilul a spus ca a invitat-o pe von der Leyen sa viziteze Timișoara și aceasta a acceptat imediat. Dominic Fritz a oferit detalii din discuția…