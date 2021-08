Bobi Verdeș la GSP Live » Urmărește emisiunea AICI Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01, alaturi de fostul atacant al Universitații Craiova, Bobi Verdeș. Cei doi vor aborda mai multe subiecte in studioul GSP Live: surpriza placuta oferita de Dinamo, care a caștigat al doilea meci in trei etape și a trecut in clasament peste Sepsi, FCSB și CSU Craiova. Ce șanse are CFR Cluj de a ajunge in play-off-ul Champions League. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LPF a alcatuit cea mai buna echipa a etapei cu numarul 2 din Liga 1. La capatul rundei #2 din Liga 1, incheiata cu meciul dintre FC U Craiova și Dinamo, scor 1-0, Liga Profesionista de Fotbal a anunțat cum arata echipa ideala a etapei. Aceasta cuprinde cate doi jucatori de la UTA, Rapid și FCSB și cate…

- Rapid leads Football League I after second leg, 2021-2022 edition, following the matches that took place Friday through Monday. Ranking Place Team M V E D GM-GR P 1 Rapid 2 2 0 0 3-0 62 CFR Cluj 2 2 0 0 5-3 63 FCSB 2 1 1 0 4-1 44 Sepsi OSK Sfantu Gheorghe…

- Saptamana aceasta este decisiva pentru CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova și Sepsi. Cele 4 formații din Romania angrenate in cupele europene disputa manșa secunda a tururilor 2 preliminare din Champions League, respectiv Conference League. CFR Cluj o infrunta miercuri pe Lincoln (Gibraltar) in turul II din…

- Universitatea Craiova debuteaza sambata seara in noul sezon al Ligii 1 in compania celor de la FC Arges. Meciul se va disputa de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, iar alb-albastrii isi doresc o victorie si in prima etapa din campionat, dupa succesul din Supercupa. Antrenorul secund al Universitatii…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Invitatul de astazi este Marin Barbu, fost antrenor pentru cluburi precum Sepsi, Petrolul sau UTA . Cei doi vor vorbi despre finala EURO 2020, dar și despre subiecte din fotbalul romanesc, cum ar fi inaugurarea din Ghencea și inceputul…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01, cu fostul atacant al celor de la FCU Craiova, Andrei Ciolacu. Cei doi vor aborda cele mai interesante subiecte ale saptamanii: semifinalele EURO 2020 și marea finala de pe Wembley de duminica, duelul CFR-ului din preliminariile…

- Sepsi a invins-o pe Viitorul, scor 1-0, in finala barajului pentru Conference League. Laszlo Dioszegi, patronul covasnenilor, și-a stapanit cu greu emoțiile la finalul partidei. Sepsi intra in turul doi Conference League, la fel ca FCSB și CS U Craiova. CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in preliminariile…

- Sepsi a invins-o pe Viitorul, scor 1-0, in finala barajului pentru Conference League. Catalin Anghel (46 de ani), antrenorul dobrogenilor, nu e sigur de postul lui. Sepsi intra in turul doi Conference League, la fel ca FCSB și CS U Craiova. CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in preliminariile Champions…