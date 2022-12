Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca dreapta europeana trebuie sa isi asume responsabilitatea pana la capat si sa-l convinga pana joi pe cancelarul austriac ca Romania merita sa adere la spatiul Schengen. „Dreapta europeana trebuie sa isi asume responsabilitatea pana la capat si sa-l convinga…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a trimis in judecata un medic la un spital privat din Capitala, specialist in obstetrica-ginecologie, pentru savarsirea infractiunii de vatamare a fatului in timpul nasterii. Potrivit unui comunicat al Parchetului, in sarcina medicului s-a retinut faptul…

- Un medic de la un spital privat din Capitala, specialist in obstetrica ginecologie, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de vatamare a fatului in timpul nasterii.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Dan Stroe, fost director al Directiei de Investitii Achizitii Publice si Servicii Interne din ANAF , a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie sub aspectul savarșirii a doua fapte de trafic de influenta. Dan Stroe a ajuns in atenția autoritaților dupa ce ar fi pretins…

- Proprietarul B1 TV, Bobby Paunescu , a preferat sa doarma timp de mai multe zile in sediul trustului, dupa ce a acuzat ca in locuința sa se pot afla montate mai multe microfoane pentru a fi ascultat. Conform unor surse, Bobby Paunescu, unul dintre proprietarii postului de televiziunii B1 TV, a preferat…

- Concursul național de intrare in Rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie are loc duminica, 20 noiembrie 2022, organizat de Ministerul Sanatații impreuna cu cele șase Universitați de Medicina și Farmacie. Concursul se va desfașura in șase centre universitare medicale: București,…

- Alegerile de la jumatatea mandatului, care incep marți in SUA și care vor desemna congresmenii din Washington, vor fi un scrutin-test pentru Joe Biden. Catalizați de o noua eventuala candidatura a lui Donald Trump la Casa Alba, republicanii par siguri pe victorie. Alegerile „midterms” vor arata daca…

- Veste proasta dar destul de previzibila pentru primarul din Otopeni, Gheorghe Constantin, și cațiva apropiați ai acestuia: au fost trimiși in judecata de procurorii DNA pentru un prejudiciu estimat la aproximativ 36 de milioane de lei, pentru deconturi fictive . Veste il prinde pe edil și pe directorul…