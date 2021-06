Stiri pe aceeasi tema

- Primul concert sustinut de Bob Dylan in timpul pandemiei de COVID-19 va avea loc pe 18 iulie sub forma unui show difuzat in streaming, intitulat "Shadow Kingdom", care va reprezenta o premiera pentru starul american, informeaza rollingstone.com, citat de agerpres. Concertul va fi difuzat de platforma…

- Trupa Vama va sustine primul concert cu public din acest an pe 29 iulie, la Arenele Romane, acces fiind permis doar persoanelor vaccinate, conform agerpres. Formatia va canta live, timp de doua ore, incepand cu ora 21,00, in fata a 2.500 de fani, conform normelor in vigoare evenimentul fiind disponibil…

- Valentin Serban a castigat marele premiu al sectiunii vioara la Concursul International „George Enescu”, dupa o finala in care a interpretat Concertul in re minor pentru vioara si orchestra op. 47 de Sibelius, miercuri, la Ateneul Roman.

- „Știi cate state are Uniunea Europeana? 27! Atatea minute va avea și concertul nostru” este mesajul lui Calin Goia, solistul trupei Voltaj, pentru toți cei care duc dorul unui concert, fie el și online. Așa ca pe 9 mai la ora 19:30, Voltaj va sarbatori „Din toata inima” ziua Europei cu un concert ce…

- Printul Harry s-a alaturat mai multor vedete din industria muzicala, precum Jennifer Lopez, care au participat duminica la un concert de caritate organizat de starurile din orasul Los Angeles pentru a promova ideea unei vaccinari mondiale mai rapide si generalizate impotriva maladiei

- Cu trei ani in urma, Sala Baroca a Muzeului de Arta din Timișoara a fost gazda unui concert deosebit, in cadrul caruia melomanii au avut ocazia sa asiste la un regal muzical susținut de Lucian Ban și Abraham Burton sub titlul de Black Salt Duo. Concertul din Sala Baroca – organizat de Jazz Updates –…

- Familia cintaretei Aretha Franklin respinge dramatizarea vietii ei realizata de National Geographic, sustinind ca nu a fost consultata si ca nu va sustine miniseria de opt episoade „Genius”, cu Cynthia Erivo in rol principal. National Geographic sustine ca a avut permisiunea de a realiza „omagiul adus…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, care a condus protestul anti-restricții de sambata, din Capitala, a fost amendata, a declarat, luni, premierul Florin Cițu. El susține ca nu are nimic impotriva protestelor, dar oamenii trebuie sa respecte regulile impuse de pandemie. Prim-ministrul susține ca exista, din pacate,…