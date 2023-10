Stiri pe aceeasi tema

- Boala care va face ravagii in Europa in acest deceniu: Este cunoscuta și drept 'febra oaselor rupte'Febra denga este o infecție cauzata de un virus care este transmis (raspandit) de țanțari. Febra denga este cunoscuta și sub numele de „febra oaselor rupte” deoarece durerile osoase pot fi atat de…

- Harta interactiva publicata de The Guardian arata ca in cele mai multe orașe din Romania, inclusiv București, Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Iași sau Brașov, poluarea aerului depașește de aproape trei sau patru ori limitele considerate sigure de Organizația Mondiala a Sanatații.Europa se confrunta cu…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii si Centrul pentru Controlul si Prevenirea bolilor din SUA (CDC) au anuntat ca urmaresc o noua varianta, BA.2.86, ce prezinta multiple mutatii, a virusului care provoaca COVID-19. In acelasi timp, o alta varianta, botezata Eris, incepe sa capete prevalenta in randul infectarilor…

- Incendiile fac prapad in cel puțin noua țari din jurul Mediteranei, in timp ce mii de pompieri din Europa și Africa de Nord se lupta cu flacarile aprinse de temperaturi ridicate, condiții uscate și vanturi puternice. „Nu exista un mecanism magic de aparare”, spune prim-ministrul grec, in timp ce focul…