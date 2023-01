Stiri pe aceeasi tema

- Marea jucatoare de tenis Martina Navratilova a fost diagnosticata cu cancer la gat și la san in stadiul unu, a anunțat agentul ei pentru CNN intr-un e-mail. „Aceasta dubla lovitura este grava, dar inca se poate rezolva”, a spus femeia in varsta de 66 de ani intr-o declarație pe site-ul Asociației feminine…

- Veto-ul dat țarii noastre a creat un val de nemulțumire in guvernul din Austria. Reprezentanții celor mai importante partide, schimb dur de replici dupa refuzul aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Un nou scandal in Austria dupa refuzul aderarii Romaniei la Schengen Sunt tensiuni mari in interiorul…

- Rafael Nadal a avut un an foarte bun! A caștigat Australian Open și Roland Garros și a ajuns la borna cu numarul 22 in ceea ce privește succesele in turneele de Grand Slam. Publicația Esquire l-a declarat „omul anului”, iar sportivul spaniol le-a și acordat un interviu jurnaliștilor de la aceasta publicație.…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi. Reprezentanții lanțurilor de magazine vor scoate la rafturi tot ce au mai bun pentru clienți. Dincolo de ofertele de sezon, vor fi expuse la vanzare produse speciale pentru Craciun. Afla in randurile de mai jos care sunt produsele pe care romanii se vor…

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Dorina a adus acuzații grave la adresa unor medici care au refuzat sa ii faca o intrerupere de sarcina. Femeia se chinuie acum sa creasca un copil cu o boala grava. A descoperit ca micuțul se confrunta cu probleme de sanatate inca din perioada in care era insarcinata.

- Pentru foarte mulți, cumparaturile sunt un mod de relaxare, mai ales cand este vorba despre articolele vestimentare. In contextul in care se vorbește tot mai mult despre prevenirea risipei și reciclare, a aparut un anunț interesant. Un magazin de haine celebru in Romania va vinde și second-hand. Reprezentanții…

- Anunț important pentru clienții Lidl din Marea Britanie. Reprezentanții celebrului lanț de supermarketuri a emis o rechemare pentru unul dintre produsele sale, dupa ce autoritațile ar fi constatat faptul ca un anumit aliment ar conține ingrediente nedeclarate pe eticheta. Lidl a retras un alt produs…

- In prezent, Prințul Harry și Meghan Markle au o casnicie fericita și solida, fiind extrem de apropiați și surprinși in public doar impreuna. Cu toate acestea, potrivit presei internaționale, relația lor nu a fost atat de solida de la inceput. Ducele de Sussex ar fi fost infidel. Cu cine ar fi inșelat-o…