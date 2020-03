Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele…

- Unii pacienți care s-au recuperat dupa infecția cu noul coronavirus au acum o capacitate pulmonara redusa și au probleme de respirație cand fac efort, arata Autoritatea Spitaliceasca din Hong Kong, citata de South China Morning Post.Experții medicali din Hong Kong au dat publicitații joi primele observații…

- Thailanda a emis vineri o noua atentionare de coronavirus persoanelor care participa la petreceri dupa ce treisprezece cazuri de infectare au fost asociate cu un grup de prieteni care au consumat impreuna bauturi si tigari, transmite agerpres .Sukhum Kanchanapimai, secretar permanent in Ministerul Sanatatii,…

- (foto: AFP) Primele stiri despre disparitia hartiei igienice din magazine au venit din Hong Kong si Singapore, apoi din Japonia, la sfarsitul lunii ianuarie. De mai bine de doua saptamani, insa, pe fondul temerilor legate de Covid-19, rolele de hartie igienica au devenit o raritate la Antipozi, in Australia…

- Autoritațile din Hong Kong au anunțat, luni, doua noi cazuri de infecție cu Covid-19 la doi foști pasageri de pe nava de croaziera Diamond Princess, astfel ca numarul total al oamenilor infectați în regiune ajunge la 81, scrie Mediafax citând CNN. Totodata, bilanțul deceselor la nivel global…

- Un turist chinez in varsta de 80 de ani, infectat cu noul coronavirus si internat in Franta de la sfarsitul lunii ianuarie, a murit, acesta fiind primul deces din aceasta cauza inregistrat in Europa, a anuntat sambata ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, citat de Reuters si AFP, informeaza AGERPRES…

- Este stare de urgenta in China si Hong Kong, alerta maxima in Malaiezia, Coreea de Sud si Japonia, 3 cazuri in Europa – Franta a raportat recent imbolnaviri, iar in Statele Unite si in Canada s-au inregistrat 5, respectiv 1 caz de imbolnaviri cu coronavirus 2019nCov.

- O tanara din Iași a cautat 13 ani de zile sa-și afle diagnosticul. A ajuns la paralizie, s-a operat pe inima, a cerut disperata ajutorul, iar medicii au dat neștiutori din umeri. A aflat ca in urma unei mușcaturi de capușa are boala Lyme, o boala extrem de grava, care poate duce la deces. Acum, [...]