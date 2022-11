BOALA ce le afectează psihicul şi viitorul copiilor. Mulţi sunt „mutilaţi emoţional” Dermatita atopica este o boala inflamatorie a pielii cronica, recidivante, cu o patogeneza complexa, care implica predispoziție genetica. De obicei apare din cauza disfuncție a barierei imunologice și epidermice și factorii de mediu. Simptomul principal este mancarimea, erupțiile cutanate variaza de la eritem ușor pana la lichenificare severa și eritrodermie. Suferinzii sunt stigmatizati Intr-un astfel […] The post BOALA ce le afecteaza psihicul si viitorul copiilor. Multi sunt "mutilati emotional" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

