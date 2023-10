Stiri pe aceeasi tema

- Febra Denga va deveni in acest deceniu o amenintare majora in sudul Europei, in sudul Statelor Unite si in noi zone din Africa, deoarece temperaturile mai ridicate creeaza conditiile propice pentru ca tantarii purtatori ai virusului sa se raspandeasca, a declarat cercetatorul-sef al OMS, Jeremy Farrar,…

- Ultimul raport ONU e ingrijorator. Drogurile se vand tot mai bine, numarul consumatorilor crește. La nivel mondial e de ordinul sutelor de milioane, cu o creștere semnificativa in ultimii 10 ani, se arata in raportul Organizației Națiunilor Unite. Romania este menționata ca spațiu de tranzit și, mai…

- Incendiile fac prapad in cel puțin noua țari din jurul Mediteranei, in timp ce mii de pompieri din Europa și Africa de Nord se lupta cu flacarile aprinse de temperaturi ridicate, condiții uscate și vanturi puternice. „Nu exista un mecanism magic de aparare”, spune prim-ministrul grec, in timp ce focul…

- Costurile economice și bugetare ale valurilor de canicula și ale incendiilor care afecteaza Grecia și alte țari din sudul Europei sunt gestionabile pe termen scurt, dar fenomenele climatice extreme vor crește ca frecvența, intensitate și durata in urmatorii ani, cu impact negativ pe termen lung asupra…

- Presedintele partidului conservator german al fostului cancelar federal Angela Merkel nu a exclus duminica o cooperare la nivel local cu extrema dreapta, intr-un moment cand in Spania o astfel de alianta guvernamentala este considerata posibila, informeaza AFP. CITESTE SI UNESCO condamna bombardamentele…

- Cu mulți ani in urma, animalul care poate sa dispara din Romania acum, se regasea in mai toate zonele de padure, dar, datorita stricaciunilor pe care le provoca, se lua decizia de a fi eliminat, sau redus ca numar. Cele mai recente studii spun ca acest animal face ravagii in Europa, stimuland soluții…