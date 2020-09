Stiri pe aceeasi tema

- Cehia a raportat cea mai mare creștere a infecțiilor zlinice cu coronavirus pentru a treia zi consecutiv, inregistrand 1.541 de noi cazuri, scrie Reuters.A fost a cincea zi consecutiv in care numarul de noi cazuri s-a situat la peste 1.000 de persoane, intr-o țara cu 10,7 milioane de oameni, creștere…

- Sunt multe locuri placute unde sa-ți sarbatorești ziua de naștere. Între acestea nu se numara, neaparat, sediul european de la Bruxelles, unde se afla vineri Angela Merkel, cu ceilalți șefi de state și de guverne ale UE. Cancelarul împlinește azi 66 de ani și chiar daca e foarte posibil…

- O veverita din Colorado a fost pozitiva pentru ciuma bubonica, marcând primul caz de ciuma din acest an, potrivit unui comunicat al departamentului de sanatate publica, scrie CNN, preluata de Mediafax.Ciuma bubonica este o boala veche de secole si este responsabila pentru cea mai mortala pandemie…

- Autoritatile chineze au emis un avertisment cu privire la ciuma bubonica si au interzis consumul anumitor animale dupa ce un caz suspect a fost raportat intr-un spital dintr-o regiune nordica. Cel infectat este un barbat de 55 de ani, diagnosticat cu ciuma bubonica dupa ce a consumat carne de la un…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a declarat intr-un interviu acordat sambata agentiei DPA ca nu exclude posibilitatea reinchiderii unor frontiere din Uniunea Europeana din cauza coronavirusului, dar doreste ca orice astfel de masuri sa fie luate numai prin vot, scrie Agerpres . La inceputul…

- Regatul Unit va trebui "sa-si asume consecintele" unei relatii economice mai putin puternice cu UE la finalul procesului de Brexit, a atentionat sambata Angela Merkel, inasprind tonul in conditiile in care negocierile in vederea incheierii unui acord asupra relatiilor viitoare bat pasul pe loc, informeaza…

- Autoritatile ruse au organizat miercuri o importanta defilare militara in Piata Rosie pentru a marca 75 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial in Europa, in pofida riscului ridicat ca acest eveniment in masa sa duca la recrudescenta epidemiei de COVID-19, noteaza DPA. …