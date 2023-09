Stiri pe aceeasi tema

- In stadii inițiale, aceasta boala cumplita nu da semne de ingrijorare, ceea ce face ca mulți pacienți sa o treaca cu vederea. In etapa severa a maladiei, ciroza hepatica transmite cateva semnale care pot fi confundate ușor cu insolația.

- O tanara de 19 ani, care locuia la Centrul de Plasament pentru Copii cu Nevoi Speciale Bradet, a ajuns la un spital din Brașov, in urma cu doua zile, cu arsuri grave pe fața, gat și spate, a anunțat ministrul familiei, Natalia Intotero, duminica seara, intr-o postare pe Facebook. Ministrul a dispus…

- Un lagar de exterminare pentru copii și adulți cu grave probleme de sanatate. Asta era in subsolul unui azil pentru batrani și adulți cu dizabilitați din județul Mureș, Romania in care erau cazați, in acte, 23 de adulți pentru care platea statul roman. In camerele de la subsol, aruncați departe de lume,…

- Celine Dion se confrunta cu sindromul persoanei rigide, o tulburare neurologica extrem de rara. Este afectata o persoana dintr-un milion, astfel ca tratamente exacte pentru boala nu exista. De cele mai multe ori, se apeleaza la abordari non-medicale, precum ar fi termoterapia, masajele sau acupunctura.…

- O greva in transportul aerian din Italia va afecta azi peste un sfert de milion de calatori, inclusiv romani. Sindicatele angajatilor de pe aeroporturi au declansat protestul pentru a cere innoirea contractelor de munca expirate de 6 ani. Tot in urma unor nemultumiri contractuale protesteaza si pilotii…

- Consilierul local Pamela Diaconu (PNL) a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, ca grupul consilierilor locali liberali a depus la Registratura Primariei un proiect de hotarare de Consiliu Local prin care solicita amenajarea unui imobil de pe str. Colonel Buzoianu cu funcțiunea de gradinița sau…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca incepe programul Vara Verde in Parcul Natural Vacaresti, ce va cuprinde activitati, printre care se numara tururi ornitologice ghidate, teatru pentru copii, ateliere de creatie, ateliere de pictura pentru seniori. Programul Vara Verde in Parcul…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce o mașina s-a izbit in cladirea unei școli primare din Wimbledon, sud-vestul Londrei. Sapte copii si doi adulti au fost raniti si sunt tratati la fata locului, relateaza Sky News.