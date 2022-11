In creșterea salariului minim trebuie trecute și contribuțiile la sanatate și la pensii, pentru a nu afecta contribuția la pensii și, implicit, nivelul acestora, considera Blocul Național Sindical. In plus, conducerea BNS a cerut Guvernului sa creasca și deducerile personale pana la salariul brut de 5.100 de lei, pentru ca, astfel, vor crește veniturile a […] The post BNS cere creșterea veniturilor pentru 70% din salariați. Guvernul analizeaza first appeared on Ziarul National .