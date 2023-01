Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei va scadea, probabil, in trimestrul I 2023, in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent, potrivit Minutei sedintei de politica monetara a Consiliului…

- Nivelul ridicat al inflatiei reclama monitorizarea atenta a evolutiilor de pe piata muncii, date fiind si problemele structurale cronice ale acesteia, precum si majorarile de salarii efectuate in debutul anului in sectorul bugetar, dar si in cel privat, se arata in Minuta sedintei de politica monetara…

- „In ceea ce priveste evolutiile viitoare, membrii Consiliului au aratat ca, potrivit noilor informatii si evaluari, rata anuala a inflatiei va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul…

- Rata anuala a inflației va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent – in devans cu aproape trei trimestre fața de previziunile precedente…

- Csaba Balint, membru al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, a declarat ca se asteapta la o crestere de 1,5% - 2% a PIB-ului Romaniei in anul viitor. Membrul BNR a declarat ca aceasta previziune este opinia sa personala și ca...

- Conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) estimeaza ca activitatea economica a tarii va atinge probabil o dinamica mai ridicata in 2022 decat se anticipa anterior, dar exclusiv ca efect al evolutiei peste asteptari din semestrul I, iar cresterea ei va decelera puternic in 2023 si se revigora doar…