BNR:Rata anuala a inflatiei va creste probabil mai pronuntat pe orizontul apropiat de timp decat s-a anticipat anterior

- Rata anuala a inflatiei este posibil sa creasca mai pronuntat pe orizontul apropiat de timp decat s-a anticipat anterior, dar si aceasta noua majorare are caracter preponderent temporar, conform minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 7…

- "In ceea ce priveste evolutiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au discutat indelung noul pattern anticipat al inflatiei, aratand ca acesta este sensibil mai inalt pe termen scurt decat in proiectia anterioara, si in mai mica masura pe cel de-al doilea segment al orizontului proiectiei.…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa urce vizibil peste limita de sus a intervalului tintei in a doua parte a anului curent, pana la 4,1% in decembrie 2021, fata de 3,4% in prognoza precedenta, potrivit minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale…

- BNR a revizuit in sens ascendent rata anuala a inflatiei, estimand 4,1% in decembrie, cu 0,7 puncte peste prognoza din martie: „rata anuala a inflatiei se va inscrie pe o traiectorie pronuntat ascendenta in lunile urmatoare”. Rata anuala a inflatiei se va inscrie pe o traiectorie pronuntat…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 12 mai 2021, a hotarat urmatoarele: - Menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an;- Menținerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la suta pe an și a ratei dobanzii…

- ”In sedinta de astazi, 12 mai 2021, pe baza evaluarilor si a datelor disponibile in acest moment, precum si in conditiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administratie al BNR a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an; totodata, a decis mentinerea…