- Liderul USR, Dan Barna a declarat marti ca presedintele Klaus Iohannis nu face decat sa reafirme ceea ce si USR si toti cetatenii decenti din Romania spun de un an si jumatate, respectiv ca procurorii trebuie sa ramana independenti si ca lupta anticoruptie trebuie sa continue.

- Potrivit informatiilor furnizate de seful interimar al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Braila, Dan Gheorghita, dintr-un numar total de 2779 elevi inscrisi la inceputul anului in clasa a VIII-a, in examenul de evaluare au intrat 2.048 elevi. 'Diferenta de 731 elevi care nu au intrat in…

- Brașov este primul oraș din Romania in care mai mult de jumatate din locuințe au asigurare impotriva dezastrelor, procentul fiind de trei ori peste media pe țara. Informația a fost furnizata, pentru Capital, de catre Nicoleta Radu, director al Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor(PAID), societatea…

- Radu Soviani a vorbit in emisiunea „Subiectiv”, de la Antena 3, despre creșterea economica din Romania, din perioada ianuarie-martie 2018. „Aici avem realitatea. Pe primul trimestru, cifrele arata ca veniturile totale ale bugetului au o majorare de 5%, cu venituri curente, adica modul in care…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi ca Romania nu are de un an si jumatate ambasador in Israel iar acesta este "un semnal foarte prost". "Propunerea (de ambasador in Israel - n.r.) e inaintata demult, de ceva timp, nu e de ieri. Presedintele nu a raspuns absolut…

- Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere din Romania – CNAIR a facut publice datele referitoare la progresul inregistrat pe loturile din autostrada Lugoj – Deva. Si, surpriza, informatiile oficiale spun ca de lucrat s-a lucrat doar pe lotul 4. Astfel, din martie pana…

- Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, a fost eliberat din custodia poliției, dupa ce a fost audiat timp de o zi și jumatate in legatura cu o posibila finanțare obținuta in campania electorala din partea liderului libian, Muammar Gaddafi, scrie BBC News. Nicolas Sarkozy a fost reținut, marți dimineața,…

- Banca Transilvania va incepe procedurile specifice finalizarii tranzactiei cu Eurobank Group in privinta achizitionarii actiunilor Bancpost, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Banca Transilvania a primit aprobarile necesare din partea Bancii Nationale a Romaniei…