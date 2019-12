Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) va lansa in circuitul numismatic, incepand cu data de 1 decembrie 2019, o moneda de aur cu tema Istoria aurului – moneda de 50 lei cu milesimul 1922 si o bancnota aniversara pentru colectionare, cu valoarea nominala de 100 lei, cu tema Desavarsirea Marii Uniri – Ion…

- Leul atinge un nou minim istoric in fața monedei unice. La cat a ajuns euro Leul s-a depreciat joi cu 0,34 bani (0,07%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4.7669 lei/euro. BNR a cotat miercuri…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) va lansa in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema "75 de ani de la eliberarea Ardealului de Nord", incepand cu data de 14 octombrie 2019, valoarea nominala a acesteia va fi de 10 lei, potrivit unui comunicat de presa al BNR, remis vineri, MEDIAFAX.Aversul…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand cu data de 18 septembrie 2019, o moneda din argint cu tema 140 de ani de la infiintarea Societatii de Cultura Macedo – Romana.

- Moneda are o valoare nominala de 10 lei, are o forma rotunda, diametrul de 37 mm, greutate de 31,103 g si cant zimtat. Aversul monedei prezinta Statuia "Lupa Capitolina" (Lupoaica), simbol al latinitatii, adoptat si de Societatea de Cultura Macedo - Romana si un fragment din statutul societatii; inscriptia…