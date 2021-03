Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de marti in crestere, pe fondul redresarii actiunilor din domeniul tehnologiei, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,53%, ajungand la valoarea de 31.970,45 puncte, in crestere cu 168,01 puncte fata de valoarea inregistrata…

- Florin Citu: Mai multi bani pentru investitii Florin Cîtu. Foto. gov.ro Guvernul a adoptat bugetul de stat si pe cel al asigurarilor sociale pentru acest an, precum si strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2021-2023. Bugetul se încadreaza într-un deficit…

- Temerile fața de o inflație scapata de sub control în Statele Unite, cauzata de miliardele de dolari bagate în planul de ajutor pe care Joe Biden vrea sa îl adopte, sunt exagerate, potrivit economistului-șef al Fondului Monetar Internațional (FMI) Gita Gopinath, citeaza AFP.„Experiența…

- Guvernul se vaintalni vineri pentru a aproba proiectele legilor bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe acest an. Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca tinta de deficit bugetar ramane la 7,16%, precizand ca, fata de varianta publicata a proiectului, s-ar putea sa fie unele…

- Bugetul de stat pe anul 2021 va fi construit pe o creștere economica de 4,3%, o inflație de 2,5% și un curs de 4,89 lei/euro, potrivit datelor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza (CNSP). Instituția a publicat noul document care mentioneaza ca pe aceste cifre se va construi bugetul.Câștigul…

- Indicele prețurilor de consum in anul 2020 a inregistrat o creștere de 0,39%, cea ce reprezinta cea mai mica creștere a prețurilor din toata istoria de 30 de ani a Republicii Moldova. Cel puțin asta afirma expertul economic Veaceslav Ionița pe blogul sau, facind trimitere la datele Biroului Național…

- Anul 2021 va aduce o noua creștere a prețurilor la produsele petroliere atit la nivel internațional, cit și in Republica Moldova, informeaza eNews. Dupa prabușirea fara precedent a prețurilor la petrol la burse in primavara anului 2020, in ultimele luni, cotațiile mondiale au avut tendința de a crește…

- Pentru 2020, banca centrala americana se asteapta la o contractie a PIB de 2,4%, comparativ cu declinul de 3,7% prognozat in septembrie. Estimarile echipei conduse de presedintele Fed, Jerome Powell, prevad pentru acest an o rata a somajului de 6,7%, sub nivelul de 7,6% anticipat anterior. Pentru anul…