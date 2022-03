Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), rata…

- Inflatia va evalua si in continuare sub impactul socurilor atat de natura cererii, cat si celor asociate ofertei. Rata anuala a inflatiei va inregistra o traiectorie pronuntat ascendenta pana in trimestrul trei al anului curent.

- Banca Naționala a Romaniei confirma oficial ceea ce romanii au simțit deja la buzunare: inflația a atins cote ingrijoratoare și viața devine din ce in ce mai scumpa. Conform raportului trimestrial asupra inflatiei publicat de BNR la sfarșitul saptamanii trecute, rata anuala a inflației a ajuns la 8,35%…

- Scumpirile alimentelor se vor apropia de 12% in primul trimestru al anului, potrivit Raportului privind inflația, publicat vineri de Banca Naționala. De asemenea, se vor manifesta in continuare presiuni inflaționiste pe segmentul energiei (inclusiv in cazul combustibililor, pe fondul evoluției cotațiilor…

- Majorarea dobanzii cheie de catre Banca Nationala este determinata de inflatia din Romania, care este parte integranta a inflatiei globale, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR, care a subliniat ca rata de politica monetara este real negativa. "Masura…

- Preturile la tigari, alimente, gaze si curent vor continua sa creasca, determinand cresterea ratei anuale a inflatiei cu pana la 8,6 la suta pana la inceputul verii, arata Banca Nationala a Romaniei. Inflatia va descreste apoi pana la 5,9- in decembrie 2022 si apoi va ajunge la 3,3- in septembrie 2023,…

Rata anuala a inflației ar putea crește. Economist: „Ne așteptam la o creștere generalizata a prețurilor" Mircea Coșea, profesorul de economie, a discutat referitor la anunțurile Bancii Naționale…