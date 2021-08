Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, precum si mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 1,75%…

- Banca Nationala a Romaniei a decis, in sedinta de miercuri, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit. "Consiliul de…

- In afara mentinerii ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an, Consiliul de administratie al BNR a mai hotirat si mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la suta pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 1,75 la suta pe…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 12 mai 2021, a hotarat urmatoarele: - Menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an;- Menținerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la suta pe an și a ratei dobanzii…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 12 mai 2021, a hotarat urmatoarele: - Menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an;- Menținerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la suta pe an și a ratei dobanzii…

- Banca Nationala a Romaniei a decis, in sedinta de miercuri, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit. Decizia vine in contar cererilor…

- Banca Nationala a Romaniei a decis, in sedinta de miercuri, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit. "Consiliul de Administratie…

- Indicele ROBOR la 6 luni s-a mentinut la 1,66%. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, 15 martie 2021, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an. BNR a mai decis mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit…