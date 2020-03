Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a asigurat, duminica seara, ca nu exista, in momentul de fata, nicio problema in ceea ce priveste finantarea cheltuielilor publice ale Romaniei. Referitor la posibilitatea unui imprumut de la Fondul Monetar International, Orban a afirmat ca nu a existat o astfel de discutie pana…

- ING Bank Romania sustine ca a primit o serie de solicitari din partea clientilor persoane fizice pentru amanarea platilor la ratele la credite in contextul pandemiei de coronavirus. Pandemia de coronavirus, care impune carantina, izolare la domiciliu sau chiar internare pentru persoanele contaminate,…

- Banca Naționala a Moldovei va prezenta Parlamentului, pana in data de 1 aprilie 2020, un raport privind legalitatea, modalitatea de repartizare și utilizare a creditelor de urgența acordate pentru ”Banca de Economii”, ”Banca Sociala” și ”Unibank”.

- Sancțiuni contravenționale in valoare de 276.000 de lei aplicate de catre polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, in mai puțin de 48 de ore. 37 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii olteni au intensificat, pe 5-6 martie, activitațile in vederea asigurarii unui climat…

- Așteptarile bancherilor pentru urmatoarea perioada (primul trimestru 2020) sunt de menținere constanta a standardelor de creditare pentru împrumuturile destinate achiziției de locuințe și terenuri și de relaxare moderata la nivelul creditelor de consum, arata datele unui sondaj facut printre primele…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) verifica tranzacțiile ”destul de ciudate” a 16-17 banci, cel puțin una dintre acestea fiind implicata intr-o operațiune de spalare de bani, a declarat miercuri Nicolae Cinteza, directorul Direcției de Supraveghere al BNR, informeaza Hotnews. Banca Centrala a sesizat…

- Analiștii de la Banca Transilvania se așteapta ca decelerarea ritmului de creștere a creditarii sa continue in contextul perspectivelor de rebalansare a politicii economice prin consolidare fiscal-bugetara și ca sectorul bancar sa ramana principala sursa de finanțare pentru economia naționala."In…