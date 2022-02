Stiri pe aceeasi tema

- Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au scazut in luna ianuarie 2022 cu 0,1% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 478,847 miliarde de lei, iar comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior s-au majorat cu 13,5% (4,7% in termeni reali), a anuntat miercuri Banca Nationala a Romaniei,…

- Institutul Național de Statistica a publicat evoluția Produsului Intern Brut și arata ca, in termeni reali, acesta a scazut cu 0,5% comparativ cu trimestrul III din 2021. CONSULTAȚI AICI EVOLUȚIA PIB”Produsul intern brut in trimestrul IV 2021 a fost, in termeni reali, mai mic cu 0,5%…

- Creditul guvernamental a crescut in luna decembrie 2021 cu 9% fata de luna noiembrie 2021, pana la 172,62 miliarde lei. In raport cu decembrie 2020, acesta a crescut cu 18,6% (9,6% in termeni reali). “Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna decembrie 2021 cu 3,6% fata de…

- Depozitele în valuta ale românilor (persoane fizice și firme) exprimate în lei, adica peste o treime în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au majorat cu 1,8% fața de luna noiembrie 2021, ajungând pâna la nivelul de 167,86 miliarde de lei (exprimate…

- Creditul guvernamental a crescut in luna noiembrie 2021 cu 0,2% fata de luna octombrie 2021, pana la 158,439 miliarde lei. In raport cu noiembrie 2020, acesta a crescut cu 11,6% (3,6% in termeni reali). “Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna noiembrie 2021 cu 0,9% fata…

- Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna noiembrie 2021 cu 0,9% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 462,462 miliarde de lei, si cu 12,7% (4,6% in termeni reali) fata de noiembrie 2020, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei, potrivit Agerpres.…

- ”P rodusul Intern Brut estimat pentru anul 2020 – date semi definitive – a fost de 1.058.9 26,1 milioane lei preturi curente, in scadere – in termeni reali – cu 3,7 % fata de anul 201 9 . Comparativ cu varianta provizorie , in varianta semi definitiva , Produsul In tern Brut nominal estim at pentru…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii noiembrie, la 39,283 miliarde de euro, in scadere cu 1,4% fata de nivelul de 39,843 miliarde de euro inregistrat la 31 octombrie 2021, a anuntat joi banca centrala, informeaza AGERPRES . In cursul lunii au avut loc intrari de…