BNR: Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna iulie cu 1% faţă de iunie, până la 442,334 miliarde lei ”Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna iulie 2021 cu 1% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 442,334 miliarde lei si cu 15,3% (9,9% in termeni reali) fata de iulie 2020. Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 64,7% in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, au crescut cu 0,5% fata de luna iunie 2021, pana la 286,136 miliarde lei si cu 16,4% (10,9% in termeni reali) fata de iulie 2020”, anunta BNR. Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au crescut cu 0,6% fata de luna anterioara, pana la 158,737 miliarde lei, iar fata de luna iulie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

