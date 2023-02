Stiri pe aceeasi tema

- Creditele acordate de banci firmelor si populatiei s-au majorat in luna ianuarie a acestui an cu 0,1% fata de decembrie 2022 (-0,2 la suta in termeni reali), pana la nivelul de 364,069 miliarde de lei, pe fondul unui avans cu 0,2% al imprumuturilor in lei si al unei scaderi de 0,1% a celor in valuta…

- Depozitele bancare in lei ale gospodariilor populației s-au majorat in decembrie 2022 cu 6,2% fața de luna anterioara, pana la 178,4 miliarde lei, si cu 8,1% (-7,1% in termeni reali) fata de aceeasi perioada a anului anterior, conform datelor BNR. Depozitele in valuta ale gospodariilor populatiei, exprimate…

- Romania a inregistrat o creștere de 4,7%, pentru cheltuielile gospodariilor in perioada 2019-2021, fiind cea mai mare creștere din Uniunea Europeana, conform unui raport Eurostat. Dupa Romania, țarile care au inregistrat majorari se afla Bulgaria (+4,3%), Lituania (+3,5%), Estonia (+3,1%) și Suedia…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut la 143,71 miliarde de euro in primele 11 luni din 2022, potrivit datelor publicate vineri, 13 ianuarie, de Banca Nationala a Romaniei (BNR)."In perioada ianuarie - noiembrie 2022, datoria externa totala a crescut cu 7,133 miliarde de euro. In structura:…

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2022, datoria externa totala a crescut cu 7,133 miliarde uro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 97,407 miliarde euro la 30 noiembrie 2022 (67,8 la suta din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,1% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crsecut in termeni reali, cu 1,2- in trimestrul III, fata de trimestrul II, la 355,809 miliarde lei preturi curente, iar fata de acelasi trimestru din anul 2021 PIB a inregistrat o crestere cu 3,8- pe seria bruta si de 4,6- pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 96,422 miliarde lei, in primele noua luni, in crestere cu 4,5%, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „In trimestrul III 2022 investitiile nete realizate…

- ”Produsul Intern Brut a inregistrat fata de acelasi trimestru din anul 2021 o crestere cu 4% pe seria bruta si de 4,7% pe seria ajustata sezonier. In perioada 01.I-30.IX 2022, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu perioada 01.I-30.IX 2021, cu 5% pe seria bruta si cu 4,3% pe seria ajustata sezonier.…