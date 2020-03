Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat ca bancile pot sa amane ratele la credite in perioada pandemiei fara sa faca provizioane. Acest lucru inseamna conditii mai relaxate pentru banci, respectiv o sansa mai mare sa fie mai indulgente cu plata ratelor in acesta perioada.

- Și cel mai inalt for decizional in materie de sport, Tribunalul de Arbitraj Spotiv de la Lausanne, si-a restrans activitatea, cel puțin pana la 1 mai 2020, din cauza pandemiei de coronavirus. Din 16 martie, toate documentele vor fi trimise doar in format electronic, nemafiind acceptate copii in format…

- La scurt timp de la confirmarea cu infecția cu coronavirus și dupa ce au precizat ca nu se impune transferul intr-o unitate spitaliceasca, autoritațile au luat o decizie cu privire la pacientul din Botoșani.

- Gigi Becali, 61 de ani, finanțatorul FCSB, a decis ca echipa sa suspende activitatea fotbalistica in aceasta perioada, din cauza pandemiei de coronavirus. Federația Romana de Fotbal a decis suspendarea tuturor competițiilor fotbalistice pana pe 31 martie, inclusiv meciurile din Liga 1, din cauza pericolului…

- ISLANDA - ROMANIA // In cazul in care UEFA va decide marți disputarea partidei Islanda - Romania, meciul din 26 martie se va juca in mod sigur fara spectatori. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda ar trebui sa se joace pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria sau cu Ungaria, pe 31 martie.…

- Donald Trump șocheaza cu o noua decizie! Președintele Statelor Unite ale Americii da unda verde pentru un nou razboi! Ce declarații face secretarul Apararii in acest sens? Donald Trump, decizie de ultim moment pentru Pentagon Președintele Statelor Unite ale Americii a oferit Departamentului Apararii…

- Situația alarmanta din Thailanda a provocat haos, dupa ce un soldat a inceput sa traga pe strada la intamplare in tot ce i-a venit in cale. 20 de oameni au murit, iar alții sunt raniți. Tot timpul și-a ținut prietenii la curent pe Facebook, insa acum marea compania a luat decizia.

- Decizie de ultim moment. Compania CFR Calatori are, de astazi, un nou director. Fostul ministru al Transporturilor, Dan Costescu, a fost ales directorul general al CFR Calatori. Decizia a fost luata in cadrul unei sedinte a Consiliului de Administratie (CA) al companiei. Contactat de News.ro, el…