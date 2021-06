Stiri pe aceeasi tema

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 1,048 miliarde euro, de la inceputul anului, la 126,97 miliarde euro, fata de 125,92 miliarde euro in decembrie 2020, arata datele publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform news.ro ”In perioada ianuarie - aprilie 2021, datoria…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,332 miliarde de euro, in primele patru luni din acest an, comparativ cu o valoare negativa de 43 milioane euro in perioada ianuarie - aprilie 2020, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, conform agerpres. "Investitiile directe…

- “In perioada ianuarie – martie 2021, datoria externa totala a scazut cu 2.300 milioane euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 89,457 miliarde euro la 31 martie 2021 (72,4% din totalul datoriei externe), in scadere cu 3,6% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt…

- In perioada ianuarie - martie 2021 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 2,549 miliarde euro, comparativ cu 990 milioane euro in perioada ianuarie - martie 2020, anunța Banca Naționala a Romaniei. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai…

- ”In perioada ianuarie – februarie 2021, datoria externa totala a scazut cu 2,311 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 90,947 miliarde euro la 28 februarie 2021 (73,6% din totalul datoriei externe), in scadere cu 2% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen…

- În perioada ianuarie - februarie 2021 contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 1,62 miliarde de euro, comparativ cu 431 milioane euro în perioada ianuarie - februarie 2020, arata datele transmise marți de Banca Centrala. În structura acestuia, balanta bunurilor…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 239 de milioane de euro, in ianuarie 2021, in scadere cu 36,6% comparativ cu cel din ianuarie 2020, de 377 de milioane de euro, potrivit BNR. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 56 de milioane de euro,…

- Investitiile straine directe au scazut cu 70,39% in prima luna a acestui an, la 363 de milioane de euro, comparativ cu 1,226 miliarde de euro in luna ianuarie 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise marti AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat…