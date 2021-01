BNR: Cum arată cea mai nouă ANALIZĂ a economiei românești La ședința din 15 ianuarie, Consiliul de administrație al Bancii Naționale a Romaniei a luat masura micșorarii rate de dobanzii de politica monetara, ceea ce inseamna accesul mai ridicat la finanțare pentru companii. Conform minutei ședinței, membrii Consililui, au constatat ca inflația a coborat ușor, activitatea economica și mai revenit in trimestrul III din 2020, dupa scaderea brusca din trimestrul II, ca exporturile au mai scazut, iar deficitul de cont curent, indicatorul care arata cat de slabita e o economie, a inceput din nou sa se adanceasca. De asemenea, membrii Consilului se așteapta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Riscul principal la adresa economiei romanesti in acest an consta in felul in care inceperea consolidarii fiscale va fi reflectata in bugetul de stat pe acest an, a declarat, marti, Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Un factor important…

- Scaderea indicelui pietei monetare, ROBOR, este in primul rand o consecinta a imbunatatirii lichiditatii interbancare, dar si o recunoastere din partea pietei a faptului ca tensiunile ridicate de anul trecut s-au redus simtitor, a declarat, pentru AGERPRES, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie…

