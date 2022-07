Stiri pe aceeasi tema

- Accelerarea ascensiunii ratei anuale a inflatiei de baza in primul trimestru al acestui an este atribuibila socurilor globale pe partea ofertei, amplificate de declansarea razboiului din Ucraina si de sanctiunile instituite, iar dinamicile inalte si in crestere ale inflatiei sunt un fenomen european…

- ”In ceea ce priveste perspectiva apropiata, membrii Consiliului au convenit ca fiind probabila o reaccelerare a cresterii economice in trimestrul I 2022, urmata insa de o posibila cvasistagnare in trimestrul II, sub impactul razboiului din Ucraina si al sanctiunilor asociate. Evolutiile implica valori…

- ”In ceea ce priveste evolutiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au aratat ca evaluarile actualizate releva o noua deteriorare considerabila a perspectivei inflatiei pe intregul orizont de prognoza. Astfel, rata anuala a inflatiei este asteptata sa isi accentueze cresterea in trimestrul…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a scumpit leii, iar aceasta majorare se va vedea in creșteri ale ROBOR . Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an anterior, incepand cu data de 11…

- ata anuala a inflatiei a consemnat un nou salt in luna martie 2022, urcand la 10,15 la suta, de la 8,53 la suta in februarie, in principal ca efect al accentuarii scumpirii alimentelor procesate si combustibililor, sub impactul cresterii abrupte a cotatiilor marfurilor agroalimentare si titeiului, odata…

- Rata anuala a inflatiei va creste, probabil, ceva mai pronuntat, in urmatoarele luni, decat s-a anticipat, se arata in minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, desfasurata la inceputul lui aprilie. Se va depasi, astfel, nivelul prognozat de…

- Incertitudinile si riscurile la adresa evolutiilor de pe piata muncii sunt considerabil crescute, in perspectiva apropiata, de invazia Rusiei in Ucraina si de sanctiunile internationale instituite ca raspuns, de natura sa exacerbeze criza energetica si perturbarile in lanturile de productie-aprovizionare…

- Rata anuala a inflatiei va creste probabil ceva mai pronuntat in urmatoarele luni decat s-a anticipat in prognoza pe termen mediu din februarie, care indica majorarea ei la 11,2% in luna iunie, urmata de o descrestere graduala, pana la 9,6% in decembrie 2022, potrivit Minutei ședinței de politica monetara…