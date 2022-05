Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Moldovei prognozeaza o rata a inflației in trimestrul trei al acestui an de 31%. Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, a menționat ca ulterior inflația va continua sa scada, doar daca nu vor fi alte șocuri.

- Ritmul anual al inflatiei in luna aprilie 2022 a constituit 27,07 la suta, anunța Banca Naționala a Moldovei. Astfel, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistica, prețurile medii de consum in luna aprilie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (de la inceputul anului curent) au crescut…

- In anii precedenti, dar si mai recent, creditarea populatiei a atestat o crestere foarte rapida. S-a majorat si creditarea de consum, precum si creditarea ipotecara pentru procurarea imobililor. Despre aceasta spune guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei, Octavian Armasu, care precizeaza ca in aceste…

- Banca Nationala a Moldovei (BNM) lanseaza initierea consultarilor cu institutiile din Ucraina pentru a gasi o solutie pentru refugiatii ucraineni detinatori de hrivne. In acest proces vor fi implicate si bancile licentiate din Moldova pentru a identifica solutia in cel mai scurt timp posibil, astfel…

- Incepand cu luna iulie 2021, Banca Naționala a Moldovei a majorat deja de 7 ori rata de baza, un record absolut pentru Moldova. In mediu am avut o majorare a ratei de baza odata la 28 de zile. Recordul precedent a fost stabilit in 2014/15, cand rata de baza a fost majorata de 8 ori in mediu odata la…

- Inflatia va evalua si in continuare sub impactul socurilor atat de natura cererii, cat si celor asociate ofertei. Rata anuala a inflatiei va inregistra o traiectorie pronuntat ascendenta pana in trimestrul trei al anului curent.

- Banca Naționala a Moldovei a majorat rata de baza cu 2% pentru credite. Astazi, a anunțat guvernatorul BNM, Octavian Armașu. „BNM a decis sa majoreze rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt cu doua puncte procentuale. De la 8,5 la 10,5%.…

- Este un incident regretabil scurgerea de informații cu privire la majorarea ratei de baza, a comentat guvernatorul BNM, Octavian Armașu recentul incident cu apariția informațiilor în spațiul public cu privire la majorarea ratei de baza cu doua puncte procentuale, transmite bani.md. Este…