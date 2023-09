Stiri pe aceeasi tema

- Telefonul Honor Magic V2 va intra la vanzare in Europa si restul lumii, dar nu si in Statele Unite, nu mai tarziu de primul trimestru din 2024, a anuntat compania. Honor a fost vanduta unui consortiu de investitori pentru a fi desprinsa de grupul Huawei, dupa ce acesta din urma a fost lovit cu o serie…

- Aproximativ jumatate dintre cetațenii britanici manifesta regret fața de decizia de a parasi Uniunea Europeana (Brexit), argumentand ca aceasta ieșire a avut consecințe economice negative. De asemenea, ei susțin ca ar trebui sa se organizeze un alt referendum referitor la reintegrarea in UE in urmatorii…

- Organizația Mondiala a Sanatații a clasificat miercuri tulpina de coronavirus EG.5 care circula in Statele Unite, China și țari din Europa, inclusiv Marea Britanie, drept "varianta de interes".

- Valurile de caldura amenința siguranța alimentara globala. Incalzirea globala duce la recolte compromise pe uscat și o „moarte tacuta” in oceane, avertizeaza cercetatorii. Valurile de caldura amenința viața umana și ecosistemele din Europa, SUA și China. Pamantul și marea sunt serios afectate, conform…

- 57% dintre britanicii chestionați sunt de parere ca decizia de a ieși din Uniunea Europeana, luata in 2016 și efectiva din 2020, a fost o greșeala, scrie Reuters, care citeaza datele publicate de YouGov, o companie internaționala de studiu de piața.Proportia britanicilor care sunt de parere ca Brexitul…

- Fiesta a fost vandut in peste 50 de tari, peste 22 de milioane de vehicule fiind produse din 1976, dar vineri a fost fabricat ultimul automobil. Ca semn al importantei avute de acest model, gigantul auto va pastra ultimele doua Fiesta, plasandu-le in flotele sale de vehicule de patrimoniu din Marea…

- Vladimir Putin este mai mult sau mai puțin afectat de razboiul din Ucraina. Totuși, sunt persoane care pot profita din plin de ce se intampla acum. Razboiul din Ucraina are un efect “distructiv” asupra lui Vladimir Putin, a declarat directorul CIA, ceea ce creeaza o “oportunitate exceptionala” pentru…

- Vanzarile de biciclete au incetinit puternic in Europa in anul 2022, dupa o crestere semnificativa in plina pandemie, insa bicicletele electrice si-au continuat cresterea exploziva, a anuntat marti Confederatia Europeana a Industriei Bicicletelor (Conebi), informeaza AFP.Un numar de 14,7 milioane…