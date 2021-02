Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 35 de ani din Gherla a fost duminica seara victima unui accident de circulație produs in zona aeroportului din Cluj-Napoca. Articolul Tanar din Gherla, lovit de o mașina langa Aeroportul Cluj – FOTO apare prima data in Someșeanul.ro .

- Cele patru palate, Berde, Babos, Elian și Széki, sunt câteva dintre cele mai impresionante cladiri din oraș. Ele domina colțurile podului de peste Someș și vegheaza asupra localnicilor. Complexul palatelor este bogat în…

- Un barbat de 30 de ani s-a rasturnat, vineri seara, cu masina in raul Somes, pe raza municipiului Cluj-Napoca si a fost salvat de interventia pompierilor, a anuntat ISU Cluj, citat de Agerpres. Barbatul a fost transportat ulterior la spital pentru ingrijiri.Șoferul a fost scos in siguranța din mașina…

- S-a dat alarma vineri seara la Cluj-Napoca, dupa ce o mașina a ajuns in apele Someșului. Accidentul s-a produs in jurul orei 18.30, in apropiere de Splaiul Independenței. Un barbat in varsta de 30 de ani din Cluj-Napoca a scapat mașina, marca BMW, de sub control, aceasta a parasit șoseaua și a plonjat…

- O masina s-a rasturnat, vineri seara, in raul Somes, in municipiul Cluj-Napoca, iar soferul, in varsta de 30 de ani, a fost salvat de pompieri. Barbatul a fost transportat la spital pentru ingrijiri. Politistii si pompierii din Cluj au intervenit, vineri seara, dupa ce o masina s-a rasturnat…

- Neadaptarea vitezei la condițiile de drum a stat la baza unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, pe Splaiul Independenței din Cluj-Napoca, langa Cluj Arena. Un autoturism a plonjat in Someș, iar șoferul a fost transportat la spital. Potrivit primelor informații, șoferul, un barbat de 30…

- Un tanar de 30 de ani din Cluj, aflat la volanul unui autoturism, a derapat vineri seara pe Splaiul Independenței din Cluj-Napoca și a plonjat cu mașina in raul Someș. Articolul VIDEO – A plonjat cu mașina in Someș langa Cluj Arena apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un barbat de 90 de ani, din Cluj-Napoca, a fost gasit mort pe malul raului Someș. Acesta era dat disparut de la domiciliu din 25 noiembrie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!