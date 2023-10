BMW 320 D furat din Bulgaria, descoperit la Vama Albița FURAT, DAR CUMPARAT!… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca BMW, care figura in bazele de date ca fiind semnalat furat din Bulgaria. In Vama Albița s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de control necesare trecerii frontierei, pentru a intra in țara, un barbat […] Articolul BMW 320 D furat din Bulgaria, descoperit la Vama Albița apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

