Blugii cu talie joasă, din nou la modă Blugii cu talie joasa, din nou la moda Se știe ca moda are un parcurs circular, iar trendurile revin in actualitate odata la cațiva ani. Blugii cu talie joasa sunt cei care se vor purta in sezonul de primavara/vara 2022. Genul de jeanși care se regaseau in garderoba oricarei femei la inceputul anilor 90. In ultima luna au avut loc Saptamani ale Modei in cele mai importante capitale ale lumii. Marii designeri și-au prezentat cele mai noi colecții. In multe dintre aceste colecții s-au regasit modele de blugi cu talie joasa. Jeanși cu șoldurile și abdomenul la vedere, modele largi, oversized. Iata… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Ce au prezentat micii designeri la New York Fashion Week 2021 A venit din nou vremea pentru una dintre cele mai așteptate saptamani ale modei. Este vorba despre New York Fashion Week 2021. In cadrul acestui eveniment, toate marile case de moda iși prezinta noile colecții. Totdata, designeri la inceput…

- In Dobrogea, incalzirea treptata a vremii din perioada 9 15 septembrie va determina inregistrarea de valori mai intai apropiate de normele perioadei, apoi chiar mai ridicate decat acestea, astfel ca maximele vor ajunge la un ecart mediu regional de 24...26 de grade, iar minimele vor fi de 13...18 grade.Meteorologii…

- Festivalul Transilvania Fashion aduce in premiera, pe același catwalk, toate universitațile de arta din Romania și pe cea din Chișinau, dar și colecții valoroase ale unor designeri cunoscuți din peste 10 țari.

- In Dobrogea, regimul pluviometric va fi in general deficitar, cu exceptia zilelor de 20 si 21 iulie, cand sunt prognozate averse locale posibil insemnate cantitativ.Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.In…

- Specialiștii din Sanatate avertizeaza: Se prevede o creștere vertiginoasa a cazurilor de Covid-19, in Romania In ciuda faptului ca, in prezent, Romania are un numar scazut de cazuri, in aproximativ doua saptamani ne putem aștepta la o noua explozie. Potrivit surselor medicale, pe baza modelului de raspandire…

- Nu numai vedetele din zilele noastre au vicii si comportamente imorale sau chiar ilegale. Pe vremuri, starurile de cinema se comportau la fel de scandalos sau, daca nu, chiar mai deranjant decat cele de acum.

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele patru saptamani temperaturile vor fi in creștere in aproape toata țara. Totuși, ploile nu dispar și este posibil sa apara in special in regiunile vestice și montane. In saptamana 12.07.2021 – 19.07.2021 valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice…

- Potrivit estimarii meteorologice pe urmatoarele patru saptamani publicate de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit. In urmatoarele 4 saptamani vom avea parte de caldura, cu temperaturi peste normalul perioadei, mai ales in vestul țarii, conform prognozei…