- „Cea mai trista zi din an”, demontata de psiholog. Blue Monday, a treia zi de luni din an, nu are nicio baza științifica. Psihologul Steliana Lefter explica de ce nu ne face bine, emoțional vorbind, sa luam de buna Blue Monday și sa-i atribuim conotații negative.

- Dezideriu Buna dimineața și bine v-ați trezit intr-o zi pe care specia umana a ales sa o numeasca Blue Monday (blue in sensul de tristețe, nu de albastru), tradițional fiind fiecare a treia zi de luni din luna ianuarie, cand oamenii de știința, specialiștii și mințile luminate ale Universului au concluzionat…

- Blue Monday a aparut in 2005, dupa ce un operator de turism din Marea Britanie a platit un profesor universitar sa identifice, pe baza unei formule matematice, care e cea mai trista zi din an. Lipsita de vreo baza științifica, Blue Monday a prins insa la public și, dintr-o idee stralucita de campanie…

- La prima vedere, motivele par justificate. Formula prin care s-a decretat cea mai deprimanta zi ține cont de o serie de factori, precum condițiile meteo, trecerea sarbatorilor, golurile din buget, dar și concediile indepartate.Exista, de altfel, și anumite corelari cu aceasta zi: se observa un grad…

- Perioada sarbatorilor de iarna este, cu siguranța, preferata tuturor. Este perioada cand ne strangem in jurul bradului, luam masa in familie și ne facem cadouri. Insa nu toți au parte de momente frumoase petrecute in sanul familiei.

- Nicole Cherry și Puya au lansat single-ul ,,Paharul sus” cu videoclip oficial, marcand astfel prima lor colaborare. Piesa a fost compusa de IRAIDA (Adelina Stinga), PUYA (Dragoș Gardescu), Achi (Petre Octavian Ioachim), versuri de IRAIDA (Adelina Stinga), PUYA (Dragoș Gardescu), iar producția este semnata…

- Recent, LINO și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de prieteni apropiați, artiști și alți oameni din industrie, iar surprizele nu au incetat sa apara. Artistul a decis sa faca pasul cel mare la doar 26 de ani și cuprins de emoții și-a cerut iubita in casatorie. Cei doi formeaza un cuplu de peste un…

- Una dintre cele mai iubite trupe de hip-hop din Romania, Șatra B.E.N.Z. a primit in cadrul lansarii din 14 octombrie de la Arenele Romane dublul disc de platina pentru albumul 8 Culcat, oferit de catre Def Jam Recordings Romania. Povestea frumoasa dintre Șatra B.E.N.Z. și Arenele Romane a continuat…