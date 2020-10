Stiri pe aceeasi tema

- Preturile biletelor pornesc de la 29.99 euro/ segment, taxe incluse. Incepand cu 1 decembrie 2020, zborurile Blue Air operate pe ruta Bucuresti – Londra vor avea ca aeroport de destinatie Londra Heathrow. Blue Air va transfera pe Heathrow zborurile operate anterior pe aeroportul Londra Luton, oferind…

- Blue Air se reintoarce la Iasi cu sase zboruri externe: Bruxelles, Koln, Londra Luton, Munchen, Paris si Torino. Profesorul George Turcanasu explica de ce este mai importanta dezvoltarea aeroportului Iasi decat mutarea operatiunilor si curselor la Bacau. "Sa-si fi dat seama cei de la #Blue_Air ca la…

- Cele șapte noi destinații, Barcelona, Birmingham, Bologna, Glasgow, Madrid, Roma și Viena, vor fi operate in mod temporar in cadrul Orarului de Iarna 2020-21 și vor fi introduse in programul regulat de zbor in cadrul Orarului de Vara Blue Air 2021. Citeste si: Gura de oxigen pentru TAROM si…

- Blue Air introduce sapte rute noi din Romania, in perioada sarbatorilor de iarna. Care sunt destinațiile Blue Air estimeaza a anuntat joi ca introduce sapte rute noi pe perioada sarbatorilor de iarna, din Bucuresti spre Barcelona, Birmingham, Bologna, Glasgow, Madrid, Roma si Viena, intre 18 decembrie…

- "In intervalul 18 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021, Blue Air introduce un numar de 49 de zboruri noi saptamanal catre sapte destinatii de calatorie favorite ale romanilor pentru petrecerea sarbatorilor de iarna. Blue Air anticipeaza o crestere semnificativa a apetitului de zbor al pasagerilor sai pe…

- Compania aeriana Blue Air introduce, in intervalul 18 decembrie 2020- 10 ianuarie 2021, un numar de 49 de zboruri noi saptamanal catre șapte destinații de calatorie favorite ale romanilor pentru petrecerea sarbatorilor de iarna, conform unui comunicat al companiei. Cele șapte noi destinații – Barcelona,…

- Blue Air a anunțat reluarea zborurilor catre Oradea, de patru ori pe saptamana. Compania a incluis și rute noi intre București și Timișoara, respectiv Basau, dar și Bacau - Cluj Napoca,...

- Mai multe zboruri regulate de pe Aeroportul International Timisoara spre si dinspre capitala tarii. Cursele aeriene pe ruta Timisoara – Bucuresti vor fi operate de Tarom, Blue Air si RyanAir.