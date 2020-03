Stiri pe aceeasi tema

- China a condamnat marti reducerea numarului de jurnalisti chinezi acreditati in SUA, amenintand ca va lua contramasuri, neprecizate deocamdata, impotriva Washingtonului, informeaza AFP potrivit Agerpres. Ca raspuns la restrictiile impuse presei straine in China, Washingtonul a anuntat luni ca numarul…

- Fahrettin Koca, ministrul turc al Sanatatii, a anuntat sambata ca toate cursele aeriene comerciale spre si dinspre Italia, Irak si Coreea de Sud au fost anulate din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza Agerpres, citand Reuters. Masura va intra in vigoare duminica la ora locala 12:00, a precizat…

- Libanul va interzice intrarea pe teritoriul sau a persoanelor care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus - China, Iran, Coreea de Sud si Italia - cu exceptia libanezilor si strainilor care locuiesc in Liban, au anuntat vineri autoritatile libaneze, fara a preciza de cand va intra in vigoare…

- Blue Air a implementat o serie de masuri suplimentare de preventie, in contextul alertei referitoare la raspandirea coronavirusului si al instalarii situatiei de carantina in mai multe localitati din Italia, si ofera gratuit serviciul de modificare a datei de calatorie pentru toate zborurile programate…

- Universitatea Vasile Goldis din Arad cere ministerului educatiei suspendarea cursurilor pentru 14 zile. Masura se impune in conditiile in care aici invata foarte multi studenti din Italia, tara in care s-a declansat epidemie de coronavirus. Oficialii universitatii spun ca se incearca astfel limitarea…

- La 29 martie, Italia se va prezenta din nou la vot pentru referendumul care va confirma reforma privind reducerea numarului parlamentarilor. "Consiliul de Miniștri, la propunerea președintelui Giuseppe Conte, a convenit data de 29 martie pentru convocarea referendumului popular privind textul legii…

- Comisia de Buget a Camerei Deputaților a dat, marți, un aviz favorabil asupra proiectului care reduce TVA de la 19% la 16% iar TVA pentru alimente de la 9% la 5% de la 1 ianuarie 2020. Liberalul Dan Valceanu s-a impotrivit, deși inițiativa aparține unor colegi de la PNL."Ca Prim Ministru am…