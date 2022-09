Compania Blue Air, care anunțase suspendarea zborurilor pana in 12 septembrie, a anunțat vineri ca iși propune sa reia zborurile din 10 octombrie. „Societatea nu dispune in acest moment de fondurile necesare plații combustibilului și celorlalte cheltuieli operaționale”, arata compania. Potrivit unui comunicat al Blue Air, conducerea companiei a constatat ca in ultimele 48 de […] Articolul Blue Air amana reluarea zborurilor cu mai bine de o luna a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .