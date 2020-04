Stiri pe aceeasi tema

- Peste 51.000 de oameni au murit in intreaga lume din cauza virusului COVID-19 epidemia a atins un nou punct de reper sumbru, cu numarul total de cazuri confirmate cornavirus lovind marca 1 milion de joi. Peste 51.000 de oameni au murit in intreaga lume din cauza virusului. Potrivit statisticilor…

- Rata de mortalitate COVID-19 mai mica, dar mai mare ca in cazul gripei sezoniere și gripei porcineMult mai putini oameni dintre cei infectați cu noul coronavirus mor din cauza COVID-19 decat s-a estimat anterior, insa totusi peste rata de deces provocata de gripa sezoniera si gripa porcina. Cercetarea…

- Dupa izbucnirea inițiala a coronavirusului COVID-19 la Wuhan, China , țarile au inceput sa iși inchida granițele, iar in unele locuri, oamenii cu aspect asiatic au fost invinuiți ca ar fi raspandit „virusul chinez”. In schimb, in ​​etapele inițiale ale focarului din China, o teorie populara a postulat…

- „Fiecare țara, fara excepție, trebuie sa ia masurile cele mai curajoase pentru a stopa sau incetini amenințarea virusului”, a afirmat marți Hans Kluge, șeful pe Europa a instituției, in cursul unei conferințe de presa, transmite AFP, potrivit Agerpres. OMS Europa, care acopera zone de la Atlantic la…

- Raspandirea noului coronavirus a pus in alerta oficialii din domeniul Sanatatii din Statele Unite si Europa, care incearca sa gaseasca o solutie. Acestia pot invata din masurile luate de China pentru a face fata epidemiei: carantina in masa, testarea eficienta si distantarea sociala, potrivit Mediafax.In…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a spus miercuri ca epidemia de Covid-19 poate fi caracterizata ca pandemie. Pana in prezent, de la descoperirea coronavirusului in Wuhan (China), la finalul anului trecut, peste 118.000 de oameni din mai multe de 110 tari au fost infectati. Numarul deceselor…

- O echipa de oameni de stiinta din Australia a anuntat miercuri dezvoltarea cu succes a unei versiuni de laborator a noului tip de coronavirus. Este prima creata in afara teritoriului Chinei. , o realizare care ar putea contribui la combaterea raspandirii globale a bolii, potrivit Reuters.Cercetatorii…

- Coronavirusul aparut in decembrie intr-o piata agroalimentara din Wuhan, un oras din centrul Chinei, a facut 41 de morti in tara, iar numarul persoanelor contaminate a crescut la 1.287, au precizat sambata autoritatile locale. In strainatate, al doilea caz de coronavirus a fost confirmat in…