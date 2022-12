Bloomberg: Kovesi pune ochii pe cei care încalcă sancțiunile contra Rusiei și pe fraude fiscale de miliarde Procurorul șef al UE, care și-a obținut reputația luptand cu politicienii corupți din Romania, afirma ca de-abia așteapta sa inceapa lucrul la combaterea celor care incalca sancțiunile contra Rusiei, scrie Bloomberg , citat de Rador. Biroul Procurorului Public European (EPPO), care funcționeaza acum de doar un pic mai mult de un an, e bine pregatit pentru a cerceta incalcarea sancțiunilor. UE vrea sa incrimineze prin legislația europeana incalcarea sancțiunilor și sa-i confere EPPO cat mai curand cu putința autoritatea de a cerceta astfel de cazuri, a declarat Laura Codruța Kovesi. „Cu siguranța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

