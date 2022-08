Blocarea rotației PSD-PNL la guvernare, considerată „o fumigenă” Ideea lansata de liderul liberal ieșean Alexandru Muraru, ca nu ar trebui respectata rotația premierilor PNL – PSD, conform acordului guvernamental, este tratata drept „o fumigena” de social – democrați. Nici liberalii nu par a fi de acord cu ideile colegului lor. „La Iași, președintele PNL, Alexandru Muraru, este intr-o situație grea, cazurile penalilor Chirica și Alexe ii dau mari batai de cap. Greu sa explice ieșenilor ca partidul pe care il reprezinta nu este nici Chirica și nici Alexe, ca doar sunt pe funcții alese sub sigla PNL. In incercarea de a scapa din incercuire, dl. Muraru creaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a lansat un atac dur la adresa liberalului Alexandru Muraru, dupa ce seful PNL Iasi a precizat ca daca in 2023 va fi un context international dificil, Nicolae Ciuca ar trebui sa ramana premier.

- A intrat in vigoare decretul Papei Francisc prin care este reformata influenta și conservatoarea prelatura Opus Dei, transmite Agerpres. In anul 1982, papa Ioan Paul al II-lea confera Opus Dei – Lucrarea lui Dumnezeu traducere din limba latina – statul unic de ”prelatura personala”. Ceea ce presupune…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) nu este de acord cu tranzitarea canalului Bastroe de catre barje incarcate cu cereale și considera ca ecosistemul ar avea de suferit. Mai mult, catalogheaza atitudinea autoritaților din Romania drept „un act de tradare”. Intr-un comunicat de presa transmis luni,…

- Primarul din Campulung Muscel, Elena Lasconi, spune ca ține din nou audiențe in strada „in semn de protest impotriva marșaviei politice facute de prefectul PNL: blocarea bulevardului Pardon”. Elena Lasconi spune ca de cand ține audiențele in strada s-a dublat numarul cetațenilor cu care vorbește: „Am…

- Un meci de fotbal dintre doua reprezentative de tineret este considerat a fi „o sfidare” de catre Alianța pentru Unirea Romanilor, care-i cer Guvernului sa intervina și sa-l opreasca. Este vorba de competiția dintre naționala Under 18 a Ungariei și echipa așa-zisului Ținut Secuiesc Printr-un comunicat…

- In ultimele zile, s-a inregistrat o creștere a numarului copiilor cu rezultat pozitiv la testul Covid-19 internați la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, precizeaza doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului. ”Este logic sa creasca și numarul copiilor pozitivi la…

- Personalitatea lui Adrian Podoleanu s-a configurat in timp, prin fuziunea fericita si organica a doua directii si viziuni artistice. Din mediul artistic clujean, in care s-a format mai ales sub indrumarea lui Aurel Ciupe, pictorul si-a insusit lectia rigorii, sobrietatii si soliditatii compozitionale.…

- Ionut Stroe a continuat marti disputa cu ministrul social-democrat al Finantelor Adrian Caciu pe tema raporturilor dintre stat si mediul privat, afirmand ca angajatii de la stat nu trebuie confundati cu bugetul statului si ca mediul privat nu trebuie sa fie considerat dator statului, ci ca statul este…