Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, se declara uluit de afirmatiile USRPLUS cu privire la bugetul Capitalei. Edilul cere votarea bugetului, pentru a se evita intrarea in incapacitate de plate si pentru a se demara investitiile. "Am facut eforturi sa tinem pe linia de plutire Primaria…

- Gabriela Firea, actual senator PSD, spune ca „noul București” promis a devenit, in doar 7 luni de guvernare a “oamenilor politici puri, de tip nou”, un oraș blocat, in care nu se mai construiește nimic, șantierele publice sunt inghețate, cele private primesc avize doar pe pile politice, spitalele nu…

- "Pentru a risipi confuziile si a combate diverse dezinformari in contextul deciziei CGMB de suspendare a aplicarii PUZ-urilor pentru urmatoarele 12 luni, vreau sa precizez doua lucruri: Mai intai, e fals ca nu se va mai construi deloc in Bucuresti. Se poate construi in continuare, dar pe baza Planului…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a solicitat ca patrupedele de la adapostul Odai sa fie ingrijite de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, dupa ce asociatia Kola Kariola a avertizat ca anularea contractului cu Romprest de catre Primaria Sectorului 1 pune in pericol viata…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca pana acum nu a fost contactat de nimeni in legatura cu situatia celor patru spitale din Sectorul 1 pe care primarie le doreste transferate in administrarea Primariei generale, precizand ca acest subiect nu i-a fost adus in atentie nici de catre Ministerul Sanatatii.…

- Primaria Capitalei renunța la autobuzele școlare fiindca sunt prea scumpe raportat la numarul de utilizatori, deservesc 6 școli și costa circa 564.500 lei + TVA, a anunțat primarul general, Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

- Serviciul de Transport Voluntari (STV), care opereaza 16 linii intre București și comunele din Ilfov, amenința Primaria Capitalei și alte primarii din Ilfov ca, de luni, 1 februarie, ar putea opri cursele regionale din cauza ca municipalitatea nu i-a platit circa 8,6 milioane de lei, datoriile aferente…