- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la acoperisul a trei case, in zona Muncii din Sectorul 3 al Capitalei. Doua persoane au fost evacuate, iar doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit ISU București-Ilfov, un numar de 12 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de…

- INCENDIU in Aiud: Un excavator a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii INCENDIU in Aiud: Un excavator a fost cuprins de flacari. Intervin pompierii Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in mun. Aiud, fostul amplasament IMA. Este vorba de un incendiu…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri intr-un apartament din orașul Timișoara. Zeci de persoane au fost evacuate, iar trei oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale și au ajuns la spital.

- Un incendiu uriaș a distrus in noaptea de marți spre miercuri o hala din Șcheia, din zona Rulmentul, care aparține societații SIDEM. Focul a cuprins intreaga hala, pe o suprafața de circa 10.000 mp, iar norul de fum era vizibil de la o distanța mare. Temperaturile degajate au fost foarte mari, iar ...

- AU fost momente de panica noaptea trecuta, in Valcea, dupa izbucnirea unui incendiu puternic la etajul al treilea al unui bloc cu patru etaje. Cladirea se afla aproape de sediul pompierilor din oraș, insa sutele de oameni speriați s-au autoevacuat. Din pacate, au existat și persoane ramase in case,…

- O explozie a avut loc, luni, la un autocamion aflat in deplasare pe autostrada A10 Sebes-Turda. Autovehiculul a lovit un parapet si un indicator rutier, dupa care a fost cuprins de flacari, relateaza Agerpres.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane , autocamionul a…

- Pompierii din cadrul inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in zona Gura Dobrogei din judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a cuprins aproximativ 20 hectare dintr o cultura de orz, la Gura Dobrogei,…