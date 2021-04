Stiri pe aceeasi tema

- Se va înființa Drumul Matasii Aerian ungaro-chinez, un acord în acest sens fiind semnat marți, la Budapesta, de Budapest Airport, de Henan Airport Group din China (operatorul aeroportului international Changzhou) și de compania de dezvoltare logistica ungaro-chineza Utlink/CECZ, relateaza…

- Statele Unite si Uniunea Europeana au convenit sa relanseze dialogul bilateral cu privire la China si sa colaboreze pentru a aborda comportamentul provocator al Rusiei, potrivit unei declaratii comune date publicitatii miercuri, informeaza Reuters, scrie agerpres.ro. Secretarul de stat al SUA, Antony…

- Ungaria nu isi va putea redeschide economia inainte ca toti cetatenii sai cu varsta de peste 65 de ani care s-au inscris pentru vaccinare sa fie imunizati, a afirmat prim-ministrul Viktor Orban ieri, zi in care tara sa a raportat un numar record de 252 de decese in urma infectarii cu coronavirus, a…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, se va deplasa la Bruxelles saptamana viitoare pentru a participa la reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre NATO si pentru discutii cu oficialitati ale Uniunii Europene, a anuntat vineri Departamentul de Stat, transmite Reuters. La reuniunea ministeriala…

- Comisia Europeana nu a stiut sa organizeze achizitia de vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica premierul ungar Viktor Orban, care a sustinut ca Ungaria ''ar avea acum mari probleme'' daca nu ar fi comandat si vaccinuri din Rusia si China, relateaza agentia MTI. In…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat miercuri despre competitia cu China ca este "cea mai mare provocare geopolitica a secolului 21" pentru SUA si aliatii lor, prezentand prioritatile diplomatice ale presedintelui Joe Biden, potrivit AFP. "Mai multe tari reprezinta provocari importante…

- Ungaria intentioneaza sa inceapa sa le administreze cetatenilor sai vaccinul anti-coronavirus Sinopharm, produs in China, in cursul lunii februarie, a anuntat vineri guvernul de la Budapesta, relateaza AFP. In ianuarie, Budapesta a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a semnat…