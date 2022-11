Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns in noaptea de luni spre marti la Bucuresti, unde va participa la Reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din statele membre NATO, anunta Ambasada SUA.

- Jens Stoltenberg vine la București pentru a conduce reuniunea miniștrilor de externe din NATO, care incepe marți. Tot cu aceasta ocazie vine luni in Romania și secretarul de stat american Antony Blinken. Și el se va intalni cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciuca și cu ministrul de…

- Secretarul de stat Antony Blinken se va afla in Romania, in perioada 28-30 noiembrie, pentru a participa la reuniunea ministrilor de externe ai NATO, informeaza Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti. Potrivit sursei citate, reuniunea de la Bucuresti se va concentra pe razboiul Rusiei impotriva…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va fi primit la 4 noiembrie in Turcia de președintele Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta despre ratificarea de catre Ankara a aderarii Suediei și Finlandei, a declarat vineri un inalt oficial turc. „Secretarul general al NATO va veni pe 4 noiembrie”,…

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat luni ca Statele Unite inca spera sa poata coopera in unele probleme majore cu presedintele chinez, care este pe cale sa obtina un al treilea mandat, desi China lui Xi Jinping este "mai agresiva" in prezent, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, s-a intalnit cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov și cu președintele iranian Ebrahim Raisi, in marja Adunarii Generale a ONU, joi. Raisi a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca in Iran exista libertate de exprimare,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a cerut luni o pace durabila intre Armenia si Azerbaidjan si s-a declarat incurajat de absenta luptelor in ultimele zile, dupa o escaladare a violentelor care ameninta un proces de pace fragil intre cele doua tari din Caucaz, informeaza AFP.

- UPDATE Presedintele american Joe Biden va prezida joi o reuniune la distanta a aliatilor SUA consacrata Ucrainei, a anuntat un responsabil al Casei Albe care a dorit sa-si pastreze anonimatul, relateaza AFP si Reuters. Reuniunea are drept obiectiv „sublinierea sprijinului continuu pentru Ucraina in…