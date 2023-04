Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat cu ministrii de Externe din Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite despre situatia din Sudan si a apreciat ca este esential ca partile sa puna capat ostilitatilor imediat, fara o conditie prealabila."Salut oportunitatea de a ma consulta cu Faisal…

- RSF, care a acuzat armata ca a atacat-o prima, a mai spus ca au cucerit aeroporturile din orasul Merowe din nordul tarii si din El-Obeid din vest.Fortele aeriene sudaneze desfasoara operatiuni impotriva RSF, a spus armata.Filmarile de la radiodifuzori au aratat o aeronava militara pe cerul de deasupra…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a inceput marti, 11 aprilie la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis.La sedinta participa premierul Nicolae Ciuca, ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, ministrul de Interne, Lucian Bode, ministrul de Externe,…

- Apararea aeriana rusa a doborat o racheta trasa din Ucraina deasupra portului Feodosia din Crimeea, situat pe coasta de sud a peninsulei, a anuntat Serghei Aksionov, guvernatorul prorus al regiunii, relateaza CNN.Un consilier al lui Aksionov a precizat ca fragmente racheta distrusa din explozie au…

- Curtea Penala Internaționala a emis mandate de arestare pe numele lui Vladimir Putin și al Mariei Belova, oficialul rus aflat in centrul presupusului plan de deportare forțata a mii de copii ucraineni in Rusia.O discuție dintre Maria Belova și Vladimir Putin a uimit opinia publica. In cadrul acesteia,…

- Ilie Dumitrescu e stupefiat de ce se intampla la FCSB, unde patronul Gigi Becali recunoaște tot mai deschis ca el decide tot la echipa. PROMO » Vrei sa retraiești istoria pe 7 mai, la Sevilla? Inscrie-te ACUM intr-o experiența extraordinara, alaturi de Gabi Balint „Ce mai este de comentat dupa ce iese…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse susține Ucraina a intensificat pregatirile pentru invazia regiunii transnistrene. „Forțele armate ale Rusiei vor raspunde in mod adecvat provocarii iminente a parții ucrainene”, a adaugat Ministerul Apararii, scrie ria.ru .

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat joi ca fortele ruse vor raspunde livrarii de arme cu raza de actiune lunga Kievului de catre Occident si vor impinge fortele ucrainene si mai departe de frontierele ruse, prin creare unei zone-tampon, informeaza Reuters si AFP.